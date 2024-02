Brasileiro melhor colocado no ranking de florete masculino da Federação Internacional de Esgrima (FIE), ocupando atualmente a 34ª colocação, Guilherme Toldo está muito próximo de confirmar sua participação nos Jogos de Paris 2024. Nesta sexta-feira (23), o gaúcho avançou ao quadro principal na etapa do Cairo da Copa do Mundo de Florete.