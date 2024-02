A seleção brasileira terminou em oitavo lugar na quarta etapa do Circuito Mundial de rúgbi sevens feminino, em Vancouver, no Canadá. Depois de vencer a Irlanda, campeã do evento anterior, e a África do Sul, na fase classificatória, as Yaras foram derrotadas pela França por 24 a 5, na noite de sábado, e neste domingo disputou a sétima posição com a Espanha, que ganhou o duelo por 15 a 12.