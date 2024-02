Finalmente o Brasil tem um tenista campeão no Rio Open. Na 10ª edição do torneio ATP 500, disputado nas quadras do Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro, o gaúcho Rafael Matos e o colombiano Nicolás Barrientos derrotaram neste domingo (25), os austríacos Alexander Erler e Lucas Miedler por 2 a 0, parciais de 6/4 e 6/3, em 1h33 min de partida disputada na Quadra Guga Kuerten e sagraram-se campeões de duplas.