A italiana Jasmine Paolini, 26ª do ranking, conquistou o WTA 1000 de Dubai ao vencer a russa Anna Kalinskaya, 40ª do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/5 e 7/5, neste sábado (24). A partida valia marcas inéditas na carreira das duas tenistas, que irão saltar no ranking após o torneio disputados nos Emirados Árabes Unidos.