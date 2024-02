O gaúcho Rafael Matos está classificado para a final do Rio Open, torneio da série 500 da ATP, que está sendo disputado nas quadras do Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro. Nesta sexta-feira (23), ele e o colombiano Nicolás Barrientos derrotaram os italianos Simone Bolelli e Andrea Vavassori, vice-campeões do Aberto da Austrália deste ano, por 2 a 1, parciais de 2/6, 6/3 e 10-6, em jogo que teve 1h37min de duração.