A esperança brasileira de ter três dos quatro semifinalistas da chave de simples do Rio Open foi encerrada nesta sexta-feira (23). Após a derrota de Thiago Monteiro para o argentino Sebastián Báez, foi a vez de Thiago Wild parar no britânico Cameron Norrie, atual campeão do torneio da série 500 da ATP, que fez 2 a 1, parciais de 6/1, 3/6 6/1, em 1h59min de partida disputada em uma lotada quadra Guga Kuerten, no Jockey Club Brasileiro.