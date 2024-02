Beatriz Haddad teve uma atuação irreconhecível neste domingo. A brasileiro saiu na frente, mas sofreu um 'apagão', e acabou levando a virada da italiana Jasmine Paolini, com direito a pneu no terceiro set. Com isso, acabou sendo eliminada do WTA 1000 de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, logo na estreia ao perder por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 4/6 e 0/6, em 2h de partida.