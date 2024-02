Iga Swiatek é a rainha de Doha e, nos últimos anos, não tem tido rivais no torneio do Catar. Em sua terceira final seguida, a polonesa Iga Swiatek mostrou porque é a número 1 do mundo e venceu a final do simples feminino no WTA 1000 de Doha, contra a cazaque Elena Rybakina, jogadora sensação do circuito, por 2 sets a 0, parciais de 7/6 e 6/2, em 2h19 de partida.