A paulista Luisa Stefani continua colocando seu nome na história do tênis brasileiro. Neste sábado (17), ao lado da holandesa Demi Schuurs, conquistou o WTA 1000 de Doha, no Catar. Elas venceram as americanas Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk por 2 a 0, parciais de 6/4 e 6/2, após 1h17min de partida.