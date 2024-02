Jannik Sinner é o primeiro tenista nascido nos anos 2000 a completar 200 vitórias no circuito mundial. A marca veio em seu triunfo mais tranquilo no Torneio de Roterdã, a nível ATP 500, onde é o principal favorito. Nesta sexta-feira, após ganhar o primeiro set, o campeão do Aberto da Austrália viu o canadense Milos Raonic abandonar e avançou à semifinal com 7/6 (7/4) e 1 a 1.