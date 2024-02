Luisa Stefani está na final do WTA 1000 de Doha. Nesta sexta-feira (16), junto com a holandesa Demi Schuurs, a brasileira superou as checas Marie Bouzkova e Marketa Vondrousova por 2 sets 0, parciais de 6/1 e 6/4, em 1h10min de partida. Elas são as únicas cabeças de chave (5) do torneio que ainda brigam pelo título.