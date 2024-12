Suspeito de matar CEO em NY se declara inocente de assassinato como ato 'terrorista'

Mangione é acusado pelo assassinato do diretor-executivo da UnitedHealthcare, Brian Thompson, em uma rua de Manhattan no dia 4 de dezembro. Ele enfrenta acusações a nível federal e no estado de Nova York.

Graduado em engenharia e oriundo de uma família rica da cidade portuária de Baltimore, no leste dos Estados Unidos, Mangione chegou ao tribunal com um comportamento calmo.

Ele se registrou em um 'hostel' em Manhattan com um documento de identificação falso e as autoridades acreditam que ele fez um reconhecimento das imediações do hotel em que Thompson estava hospedado, assim como do local onde acontecia uma conferência que teria a participação do executivo.