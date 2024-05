A seleção brasileira feminina de vôlei conquistou a quarta vitória consecutiva e se manteve na vice-liderança da Liga das Nações ao derrotar a Sérvia por 3 sets a 0, parciais de 25/15, 25/19 e 25/19, no Rio de Janeiro, que contou novamente com grande público neste domingo (19). No total, 9.212 torcedores compareceram ao Maracanãzinho, superando o 9.119 da partida anterior, contra os Estados Unidos.