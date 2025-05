Wendell faz atividades leves no São Paulo após trauma na face e vira dúvida para a Libertadores

O técnico Luis Zubeldía definirá somente nesta terça-feira se contará com o lateral-esquerdo Wendell na partida diante do Libertad, que deve garantir a vaga antecipada do São Paulo às oitavas de final e a liderança do grupo na Libertadores. O jogador sofreu um trauma na face no primeiro tempo diante do Palmeiras, no domingo, na Arena Barueri, e está sob obervação.

Além de acusar dores no pé esquerdo, o lateral ainda trombou com o goleiro Rafael, o que o fez deixar o clássico aos 21 minutos da etapa inicial. Nesta segunda-feira, na reapresentação do elenco, Wendell ainda acusava os problemas.

Por causa das dores, o lateral-esquerdo permaneceu na parte interna do REFFIS Plus do São Paulo, realizando atividades mais leves e sob observação do departamento médico tricolor. Sua presença diante do Libertad, quarta-feira, no MorumBis, ainda é incerta.

Por outro lado, o zagueiro Arboleda trabalhou forte e pode ser novidade de Zubeldía após ficar na reserva diante do Palmeiras - derrota por 1 a 0 no Brasileirão com gol aos 50 minutos da fase final. Um dos líderes do elenco, o equatoriano aprimora o físico após tratar de uma lesão.

Os titulares fizeram um trabalho regenerativo nesta segunda, mas Zubeldía usou os demais jogadores do elenco para aprimorar o que espera enfrentar diante dos paraguaios: retranca e marcação forte. Ciente que o rival não deve se expor, o comandante trabalhou embates em campo reduzido e administração da posse de bola.