Uma competição que mistura pontos corridos na primeira fase e outras cinco etapas de mata-mata: este é o Brasileirão da Série D, o único campeonato do país que tem representantes dos 26 Estados e do Distrito Federal. Todas as cinco regiões do Brasil são contempladas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na disputa, que começa neste sábado (27) e só termina no dia 29 de setembro.