Jerson Testoni não seguirá na casamata do Ypiranga. A direção do clube confirmou a saída do treinador nesta segunda-feira (5). O baixo rendimento da equipe no Gauchão, que somou apenas cinco pontos em cinco jogos e está apenas um ponto acima da zona do rebaixamento, foi determinante para a decisão da diretoria do clube de Erechim. Juntamente com Testoni, seu auxiliar Jeferson Cirilo também deixa o clube. É a primeira queda de comissão técnica no Gauchão, que já teve cinco rodadas.