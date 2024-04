O Brasil de Pelotas anunciou, nesta segunda (8), que Agustin Milar, filho do ídolo Cláudio Milar, passará por período de avaliação para integrar o elenco do Xavante. O uruguaio de 18 anos treinará com o time principal nas próximas semanas. Curiosamente, o anúncio foi feito dois dias após a data em que o pai, morto em 2009, completaria 50 anos de vida.