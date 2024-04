Esta será a nona temporada consecutiva do Ypiranga na Série C do Campeonato Brasileiro. Depois de bater algumas vezes na trave, o maior objetivo do Canarinho no ano em que completa seu centenário de fundação é conquistar o acesso à Série B, competição que nunca disputou. A estreia será no sábado (20), às 19h30min, diante do CSA, em Erechim.