Além do número reduzido de zagueiros no elenco, o Grêmio pode ter uma baixa importante: Pedro Geromel. O capitão tricolor tem suspeita de fratura no braço esquerdo, sofrida na vitória diante do Estudiantes, em La Plata, pela Libertadores. Entretanto, o clube já prepara um jovem para ganhar espaço entre os profissionais.