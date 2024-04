A Série C do Brasileirão é, atualmente, a divisão com 20 clubes mais abrangente do país. Na Série A, o domínio Sul-Sudeste é enorme: são 15 times que representam essas regiões contra três nordestinos e dois do Centro-Oeste. Na B, a dominação diminui, mas ainda é alta: são 13 equipes deste eixo, representando São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. Os representantes do Nordeste e do Centro-Oeste se repetem: três cada um. A novidade são os times do Norte, Amazonas e Paysandu, de Belém do Pará.