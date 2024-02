A noite de quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024, é mais uma daquelas datas emblemáticas na história do Caxias. Dentro de campo, o time comandado por Gerson Gusmão voltou a apresentar um mau futebol e saiu vaiado pelos mais de dois mil torcedores que compareceram ao Centenário ao perder para o São José por 2 a 1. A derrota culminou com a saída do técnico grená. Mas nos bastidores, a direção do clube já trabalhava forte para encontrar um novo comandante. E o anúncio foi feito durante a madrugada: Argel Fuchs foi o escolhido.