Pouco menos de uma hora após as entrevistas pós-jogo, na derrota de 2 a 1 para o São José, no Estádio Centenário, tudo mudou. Após o executivo de futebol Newton Drummond garantir a permanência do comandante, o Caxias, por meio de nota oficial, comunicou a demissão do técnico Gerson Gusmão. A decisão teria sido tomada em comum acordo.