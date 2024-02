Foi mais uma noite frustrante e de pouco futebol no Estádio Centenário. Após sair atrás do placar no primeiro tempo, o time grená reagiu, empatou, mas não conseguiu a virada. Pior do que isso, levou mais um gol de bola aérea e perdeu para o São José por 2 a 1, na noite desta quinta-feira (15), no encerramento da 8ª rodada.