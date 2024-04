Como combater a corrupção no futebol? Andriy Shevchenko, ex-atacante do Milan, do Chelsea e da seleção ucraniana, assumiu a federação local em janeiro e tomou uma medida drástica para tentar acabar com a crescente onda da manipulação de resultados. Os árbitros serão examinados por um detector de mentiras antes de serem liberados para atuar.