No próximo sábado (20), o São José inicia a sua 11ª participação na Série C do Brasileirão. Depois de passar por bons e maus momentos no Gauchão, onde parou nas quartas de final, o time do Passo D’Areia espera surpreender para chegar mais longe na competição nacional. A estreia será contra o Tombense, em Minas Gerais.