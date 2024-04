Recuperação e obsessão. Após de se livrar do rebaixamento no Campeonato Gaúcho, o Avenida inicia neste sábado (27) a caminhada em busca do acesso inédito à Série C do Campeonato Brasileiro. Mas, para disso, terá que apresentar um bom desempenho na Série D, a começar pelo confronto com o Cascavel, às 15h30min, nos Eucaliptos.