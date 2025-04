Colisão entre dois carros de passeio e uma motocicleta provoca uma morte em Gramado  

Uma colisão envolvendo dois veículos e uma moto resultou em uma morte na tarde desta terça-feira (1°). O acidente ocorreu por volta das 18h no km 37 da RS-115. Segundo o corpo de bombeiros da cidade, o acidente envolveu um Corsa, uma Zafira e uma motocicleta, cujo modelo não foi informado.

A dinâmica do acidente não foi divulgada. Contudo, os bombeiros confirmaram que o condutor do Corsa morreu no local. Ainda, os motoristas da Zafira e da moto foram encaminhados em estado grave para o Hospital Arcanjo São Miguel, em Gramado.