Com Série D e Copa FGF previstos para o restante da temporada — e uma árdua Divisão de Acesso em 2025, o Novo Hamburgo apresentou nesta segunda-feira (11) o seu novo técnico: Lucas Isotton, 38 anos. Natural de Caxias do Sul, ele estava no Concórdia, de Santa Catarina, e chega ao clube hamburguense para substituir Edinho Rosa, demitido após o rebaixamento para a Divisão de Acesso do Gauchão.