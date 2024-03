Depois de 20 anos e um título histórico de Gauchão, o Novo Hamburgo está fora da elite. Caiu e jogará seu futuro na Divisão de Acesso em 2025. Pagou o preço de quem ganhou só duas partidas no campeonato. Foi rebaixado pelo saldo, para tornar ainda mas lancinante a dor na torcida. Mas ela sabe que, havia dois anos, o time flertava com o perigo. Não foram as quatro últimas rodadas sem ganhar, foi um combo inteiro.