Depois de cinco anos, o Gauchão volta a ter uma fase de quartas de final depois da etapa classificatória. Oito times permanecem com chances de título e, partir de agora, ocorrem os chamados jogos eliminatórios. Nesta sexta-feira (8), Caxias e São José abrem a fase no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, a partir das 19h. No sábado (9), jogam Inter e São Luiz, no Beira-Rio, a partir das 16h30min, e Guarany de Bagé x Juventude, em Bagé, às 19h30min. Fechando a rodada, no domingo (10), tem Grêmio x Brasil de Pelotas, na Arena, às 18h30min. Todos os mandantes só precisam empatar para chegar às semifinais.