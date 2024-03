A relação de Inter e São Luiz está recheada de boas lembranças para os torcedores da Capital. São momentos nos quais se fez valer a diferença histórica e financeira que separam os dois times. Uma vitória é esperada novamente pelos colorados no confronto de sábado (9), às 16h30min, no Beira-Rio, quando os time se enfrentam em jogo único das quartas de final do Gauchão. Enquanto o Inter joga pelo empate, o time de Ijuí só consegue a vaga se derrotar o Inter em Porto Alegre.