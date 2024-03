Se Rafael Borré precisava de uma prova do que terá pela frente, o desembarque em Porto Alegre já tirou qualquer dúvida. Uma multidão de colorados acompanhou a chegada do atacante colombiano ao aeroporto Salgado Filho na tarde desta terça-feira (5) para dar as boas-vindas à mais nova esperança do time. Gritos de apoio, festa, fumaça e sinalizadores marcaram a recepção.