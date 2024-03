O duelo da segunda fase da Copa do Brasil 2024, entre Nova Iguaçu e Inter, não ocorrerá no Rio de Janeiro. O mando de campo foi vendido pela equipe carioca, que informou nesta terça-feira (5) que a partida será realizada no Estádio Mané Garrincha, na quarta-feira da semana que vem, dia 13 de março, às 20h.