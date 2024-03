O Novo Hamburgo levantou a taça de campeão gaúcho em 2017, sendo, até então, o último time do interior do Estado a vencer o torneio. Depois do título, o clube passou por uma reformulação e, por algumas temporadas, brigou para não cair. Neste ano, fatidicamente, acabou sendo rebaixado pelo saldo de gols. Com a recente queda, muitos gaúchos se questionaram por onde andam os jogadores daquele lendário Noia. Portanto, aqui, a coluna responde.