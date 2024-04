O havaiano John John Florence foi derrotado pelo australiano Jack Robinson na final da etapa de Margaret River, na Austrália, do Circuito Mundial de surfe. Robinson marcou 17,27 contra 16,04 do rival e assumiu a vice-liderança do ranking, com 24.650 pontos. Florence é o terceiro, com 23.665, e o americano Griffin Colapinto lidera com 25.865.