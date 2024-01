Dono de nada menos que 14 títulos da Champions League — o último deles na temporada 2021/22 — o Real Madrid é o time mais rico do mundo. De acordo com a 27ª edição do relatório Deloitte Football Money League, o clube espanhol é que tem maior geração de receitas no futebol mundial. A lista relata as 20 equipes mais ricas do mundo e todas são europeias. Flamengo e Inter Miami são citados como possíveis concorrentes a acabar com essa hegemonia.