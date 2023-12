O melhor time da Europa também é o do mundo. Nesta sexta (22), o Manchester City voltou a mostrar a superioridade europeia sobre a América do Sul no âmbito de clubes. No Estádio King Abbdullah, em Jidá, na Arábia Saudita, o time de Pep Guardiola se impôs sobre o Fluminense de Fernando Diniz, goleou por 4 a 0 e levou o título do Mundial.