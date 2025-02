Com gol solitário de Bernabei, Inter vence o Avenida pelo Gauchão

O Beira-Rio deu um grito de alívio quando Bernabei balançou as redes aos 16 minutos do segundo tempo e garantiu a vitória do Inter sobre o Avenida, pela quarta rodada do Gauchão. Foi a única forma de furar a retranca do time de Santa Cruz do Sul em um domingo (2) de pouca inspiração colorada.

Com o resultado, o Inter chegou aos 10 pontos e se manteve na liderança do Grupo B, com quatro a mais de o Caxias. Além disso, também permaneceu na segunda colocação na classificação geral.

Primeiro tempo de pouca inspiração

Roger Machado escalou força máxima mais uma vez com o objetivo de manter o Inter entre os líderes. Entretanto, o primeiro tempo foi de pouca inspiração. E isso que foram disputados 53 minutos em razão de intervenções do VAR. Em campo, um jogo de ataque contra defesa, com o Colorado tendo os 10 jogadores de linha no ataque, trocando passes para tentar envolver o ferrolho do Avenida, postado em um compacto 5-4-1.

O Inter arriscou chutes de fora da área e cruzamentos. Porém, quando foi efetivo, parou no goleiro Rodrigo Mamá. Aos nove, o goleiro do Avenida defendeu uma finalização forte de Wesley. Mamá também apareceu aos 29, defendendo uma bola de Aguirre, mas especialmente aos 49 minutos, quando espalmou uma cabeça de Borré e depois a conclusão de Fernando no rebote, salvando o "Nida".

Aos 36 minutos, o jogo ficou parado para Wagner Echevarria verificar no vídeo um pênalti de Bustamante em Alan Patrick. Entretanto, o árbitro optou pela decisão que já havia tomado em campo e deu sequência ao jogo.

Inter marca com Bernabei na etapa final

Para ganhar poder ofensivo, o Inter voltou para o segundo tempo com as entradas de Carbonero e Valencia nos lugares de Wanderson e Thiago Maia. O colombiano entrou pelo lado esquerdo, com Wesley indo para direita, e levantou no Beira-Rio com dois lances de velocidade nos primeiros minutos do segundo tempo. Os cruzamentos, contudo, não deram em nada.

Sem um volante e com mais um atacante, o Inter deu mais espaços ao Avenida, que começou a se soltar no ataque através de jogadas em velocidade. Tanto que foram do Periquito os primeiros lances de perigo. Aos 6, em um chute de muito longe de Laion, Anthoni quase tomou um frango. O goleiro colorado tentou encaixar a bola, mas ela escapou e saiu raspando a trave. Depois, aos 14 minutos, Matheus Martins invadiu a área e bateu colocado, mas a bola foi para fora.

Mas tudo mudou aos 16 minutos. Neste minuto, o Beira-Rio respirou aliviado em um chute de Bernabei que teve um desvio de Paniagua no meio do caminho, encobrindo o goleiro Rodrigo e indo para o fundo das redes, fazendo 1 a 0 para o Inter.

O Inter se manteve no ataque nos minutos seguintes em busca de um segundo gol, mas não criou situações para ampliar até os 37 minutos, quando Carbonero mais uma vez apareceu. Em velocidade, ele passou por dois marcadores e chutou de bico. Mamá defendeu. Um minuto depois, Bruno Henrique serviu Vitinho, que cabeceou no travessão. No rebote, Borré desperdiçou.

Nos minutos finais, Roger colocou Ronaldo em campo para garantir o resultado e conseguiu. A vitória magra foi festejada pelos presentes no Beira-Rio.

Gauchão - 4ª rodada – 2/2/2025

INTER (1)

Anthoni; Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabei; Fernando (Bruno Henrique, 17’/2ºT) e Thiago Maia (Valencia, INT.); Wanderson (Carbonero, INT.), Alan Patrick (Ronaldo, 37’/2ºT)e Wesley (Vitinho, 29’/2ºT); Borré.

Técnico: Roger Machado

AVENIDA (0)

Rodrigo Mamá; Micael (Caíque, 40’/2ºT), Paniagua e Dadalt (Rafael Klein, INT.); Laion, Amaral, Gorgoroso e Jimenez; Bustamante (Branquinho, 17’/2ºT), Matheus Martins (Thalysson, 17’/2ºT) e Michel (Brayan, 28’/2ºT).

Técnico: Allon Ritter (interino)

GOLS: Bernabei (I), aos 16min do 2º tempo

CARTÕES AMARELOS: Wanderson e Vitão (I); Jiménez (A)

ARBITRAGEM: Wagner Echevarria, auxiliado por Luiz Paulo Rodrigues e Douglas Israel Vidarde. VAR: Jean Pierre Lima.

PÚBLICO: 14.323

RENDA: R$ 286.513,00

LOCAL: Beira-Rio, Porto Alegre

Próximo jogo

Quarta, 5/2 – 20h

Inter x Brasil de Pelotas

Estádio Beira-Rio – Gauchão (5ª rodada)