Os avisos que o campo envia para o Inter antes do Gre-Nal

Wanderson não consegue ser eficiente no time titular. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O Inter ainda não empolgou em 2025 e, além disso, o campo está enviando recados para Roger Machado. É preciso estar atendo a esses “sinais” evidentes sobre o desempenho do time.

O lado direito da equipe é ineficaz, até aqui. Aguirre melhorou um pouco em relação ao último jogo, mas é insuficiente. Wanderson não consegue ser eficiente. Para o lugar dele, Roger tem uma opção: Carbonero. Mas Wesley vai mudar de lado. Mas não opções para a lateral-direita.

Não é só isso. Thiago Maia não está repetindo as boas atuações do ano passado. Especialmente, na parte ofensiva. Não colabora na construção das jogadas. É muito lento e atrasa as ações ofensivas do time. Bruno Henrique está jogando mais.

O Inter está jogando apenas o suficiente para vencer adversários muito mais fracos. Mas Roger está com os avisos em mãos. Cabe a ele encontrar as alternativas que estão no grupo. As opções que não estão, cabe a direção encontrar. Uma delas, para a lateral-direita, é urgente!

Fiquemos atentos aos avisos!