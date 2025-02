Vitão defende que atuação do Inter não ficou abaixo do esperado: “O importante era ganhar”

Vitão celebrou o resultado conquistado pelo Inter. Ricardo Duarte / Internacional

O desempenho do Inter não foi o esperado pelos quase 15 mil colorados que acompanharam a vitória por 1 a 0 sobre o Avenida no Beira-Rio. Porém, apesar disso, o Colorado conseguiu a terceira vitória no Gauchão e segue líder do Grupo A da competição, com 10 pontos.

— Acho que não foi abaixo, não (o desempenho). O resultado é importante, mas o desempenho também é. Precisamos evoluir e vamos fazer isso. É apenas o quarto jogo da temporada — avaliou o zagueiro Vitão, que foi um dos poucos que conversou com a imprensa na zona mista.

O Inter precisou ter paciência para furar a retranca do Avenida, que tem a pior campanha do Gauchão até o momento. O gol foi marcado por Bernabei, com um chute de fora da área que contou com um desvio na defesa.

— O adversário veio com uma linha bem montada. Nós tentamos e conseguimos furar o bloqueio com um chute fora da área. O importante era ganhar. Temos que ter paciência, rodar e achar a brecha — afirmou.