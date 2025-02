Soam alertas para o Inter antes do Gre-Nal

Se é verdade que é melhor corrigir ganhando, como de fato é, então o Inter recebeu uma boa amostragem no esquálido 1 a 0 sobre o Avenida, um time sem técnico e com a pior campanha do campeonato. Lento para trocar passes à espera de uma lucidez que nunca apareceu, o Inter sofreu até furar a retranca medonha do Avenida, que estacionou toda a colonização alemã na frente do goleiro Rodrigo Mamá.