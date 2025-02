Roger decide por continuidade de Aguirre na lateral direita do Inter: "Fez sua melhor partida"

Aguirre veio do Lanús, da Argentina.

Contratado junto ao Lanús, da Argentina, na temporada passada, Braian Aguirre ainda busca espaço no Inter . Em cinco jogos disputados, foram 315 minutos em campo.

Para Roger Machado, o lateral-direito argentino fez sua melhor partida com a camisa colorada na vitória sobre o Avenida, por 1 a 0, no domingo (2), mas ainda precisa evoluir para ocupar a função antes exercida por Bruno Gomes, que sofreu grave lesão no joelho.