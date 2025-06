Haddad adia anúncio de pacote fiscal que vai substituir alta do IOF

Haddad já detalhou pacote aos presidentes da Câmara e do Senado. Valter Campanato / Agência Brasil/Empresa Brasil d

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, adiou, na tarde desta terça-feira (3), o lançamento de um pacote de medidas para substituir a alta do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). A proposta, que ainda será apresentada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, deve ser discutida antes com líderes das bancadas do Congresso.

Em entrevista coletiva, ao lado dos presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e do vice-presidente Geraldo Alckmin, Haddad disse que o pacote vai ser detalhado aos líderes em reunião no próximo domingo (8).

— Estamos seguros que são medidas justas e sustentáveis — garantiu o ministro, sem adiantar qualquer trecho do pacote.

Proposta há duas semanas, a elevação do IOF era um dos meios para aumentar a arrecadação federal e garantir o cumprimento das metas em 2025. A medida, no entanto, foi rejeitada tanto pelo mercado quanto pelo Congresso, que ameaça derrubar o decreto presidencial.