Cruzeiro monitora negociação do Inter com Sport por Victor Gabriel

Zagueiro tem lesão ligamentar no tornozelo direito. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

Em recuperação de lesão nos ligamentos do tornozelo direito, Victor Gabriel desperta interesse do Cruzeiro. O treinador português Leonardo Jardim teria indicado o jovem aos mineiros. O clube, por enquanto, monitora a negociação entre Inter e Sport para compra do jovem de 20 anos.

A informação do interesse cruzeirense foi divulgada pelo site Goal e confirmada por Zero Hora. Segundo a publicação, o treinador português indicou o nome que é “observado” pelo Departamento de Futebol do Cruzeiro.

O Inter, por sua vez, tem a preferência contratual para comprar o jogador junto ao Sport. O prazo para confirmar a aquisição vai até dezembro. Será preciso desembolsar R$ 3 milhões por 50% dos direitos econômicos.

Nos bastidores, o clube garante tudo estar encaminhado. A oficialização deve ocorrer em breve após conversas entre as direções para retardar a venda por questões burocráticas.

Desta forma, o colorado será o detentor dos direitos federativos e qualquer conversa deverá passar pelo clube. Não há o contato até o momento, mas o Cruzeiro analisa a possibilidade de apresentar uma oferta.