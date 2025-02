Autor do gol da vitória do Inter, Bernabei celebra o resultado: "Foi uma partida difícil"

Bernabei marcou pela primeira vez na temporada. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Considerado um reforço do Inter para a temporada 2025, o lateral-esquerdo Bernabei foi comprado em definitivo pelo clube e mostrou a importância para o time neste domingo (2), no Beira-Rio. O argentino marcou o único gol da vitória do Colorado sobre o Avenida.

— Muito contente pelo gol, pela equipe e pelo trabalho que fazemos. Foi uma partida difícil, que precisamos ter muita paciência. Veio o gol e pudemos ganhar hoje. Mais três (pontos) — celebra Bernabei.

Com o resultado, o Inter segue sem perder na temporada, com três vitórias e um empate. O Colorado é líder do Grupo B e na próxima rodada enfrenta o Brasil-Pel, novamente no Beira-Rio, na quarta-feira (5). No sábado (8), enfrenta o Grêmio, na Arena.

Roger Machado revela "pedido" de Bernabei