Ancelotti indica primeira escalação na Seleção; veja o provável time para encarar o Equador

O novo técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, fez o primeiro treino com todos os jogadores convocados nesta terça (3). No CT Joaquim Grava, do Corinthians, o treinador deu pistas sobre um possível time para enfrentar o Equador, nesta quinta (5), às 20h, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Segundo o ge.globo, o italiano distribuiu coletes durante o aquecimento antes de um treino de campo reduzido. Neste caso, a equipe que ficou sem pode ser uma ideia de time titular.

O técnico usou 11 jogadores de linha na formação: Vanderson, Danilo, Marquinhos, Alexsandro e Alex Sandro; Casemiro, Andreas, Andrey e Estêvão; Vini Jr. e Richarlison. O atacante Raphinha não jogará contra o Equador pois está suspenso. No gol, Alisson deve ser o titular.

Primeiro time de Ancelotti: Brasil está escalado para enfrentar o Equador

O primeiro Brasil de Carlo Ancelotti está escalado. O treinador definiu o time que enfrenta o Equador nesta quinta-feira (5) com nove jogadores oriundos de clubes europeus e dois de equipes brasileiras. A partida é valida pela 15ª rodada das Eliminatórias.

Em relação ao jogo anterior, quando o Brasil sob o comando de Dorival Júnior levou 4 a 1 da Argentina, a equipe tem xx modificações.

O zagueiro Alexsandro, do Lille, fará a sua estreia com a Seleção. Os únicos atletas de clubes brasileiros são o lateral-esquerdo Alex Sandro e o meia Gerson, ambos do Flamengo. Casemiro e Richarlison estão de volta à equipe após longo período ausentes.

O Brasil está escalado com: Alisson; Vanderson, Marquinhos, Alexsandro e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson; Estevão, Richarlison e Vini Jr.

Arbitragem para Equador x Brasil

Árbitro Piero Maza (CHI), auxiliado por Claudio Urrutia (CHI) e Alejandro Molina (CHI). VAR: Jose Cabero (CHI)

Onde assistir a Equador x Brasil

A RBS TV e o SporTV anunciam a transmissão

Ancelotti promete Seleção que "compete, luta e joga bem" contra o Equador

Assim como muitos brasileiros, Carlo Ancelotti está ansioso pela sua estreia na Seleção Brasileira. Isso é o que ele mesmo diz. Nesta quarta-feira (4), véspera de seu primeiro jogo à frente da Amarelinha, o treinador projetou o duelo contra o Equador, na quinta (5), pelas Eliminatórias da Copa, comentou sobre seus primeiros dias de trabalho e sua expectativa neste "novo desafio".

— Estou ansioso, sim, um pouco. Primeiro jogo deste novo desafio, então obviamente sim. Mas muito contente de estar aqui e, sobretudo, muito entusiasmado — disse o italiano, que prontamente despistou sobre qual será sua primeira equipe titular:

— Os titulares me parece demais (revelar em coletiva). Eu tenho a ideia, mas prefiro falar antes com os jogadores, eles saberão amanhã.

Expectativa para a estreia

— É algo especial, foi uma semana muito bonita, intensa, conhecendo a estrutura da Seleção, da CBF. É muito bem organizada. Trabalhamos bem, os jogadores chegaram com vontade, entusiasmados. Penso que para eles e para todos nós que trabalhamos por esta camiseta é algo especial. Me sinto assim nesses dias. Penso que estamos preparados para o teste de amanhã — avaliou Ancelotti.

O que espera de seu time

Carlo Ancelotti foi direto ao responder o que espera de seus jogadores:

— Uma equipe que compete, luta, joga bem, que é capaz de mostrar a qualidade que temos. Tenho jogadores com qualidade extraordinária em todos os aspectos. E queremos ver isso. É um teste muito competitivo. Porque o Equador está indo muito bem.

— Eu já expliquei o que tenho muito claro: formar jogadores com a melhor qualidade. Creio que a qualidade individual de cada um tem que se juntar para formar uma equipe. O Equador é um exemplo disso — disse.

Ancelotti volta ao Equador 32 anos após foto com Pelé

Uma imagem resgatada pela TV Globo trouxe à tona um momento pouco conhecido, mas de grande significado para a história do futebol: o encontro entre o então jovem auxiliar técnico Carlo Ancelotti e o Rei Pelé, durante a Copa América de 1993, realizada no Equador.

Comissão técnica de Arrigo Sacchi com Pelé, no Equador. Reprodução / TV Globo

Ancelotti, agora técnico da Seleção Brasileira, está de volta ao país para fazer sua estreia. Nesta quinta (5), às 20h, enfrentará a seleção equatoriana no Estádio Monumental, em Guayaquil.

A foto, que mostra Ancelotti, Pelé e Arrigo Sacchi (técnico da Itália na época), foi divulgada pelo repórter Carlos Gil, no Jornal Nacional, confirma a presença do atual técnico no torneio sul-americano, à época com uma missão estratégica.

— Não é a primeira vez que estou aqui. Estive em 1993 para acompanhar a Copa América — disse Ancelotti em entrevista coletiva.

De olho no México

Há 32 anos, Carlo Ancelotti já integrava a comissão técnica da seleção italiana, atuando como auxiliar de Arrigo Sacchi e a presença na Copa América não era por acaso.

A Azurra sabia que teria o México como adversário na fase de grupos da Copa do Mundo de 1994 e poderia ter mais rivais da América na sequência, como ocorreu na decisão contra o Brasil.

A missão de Ancelotti era clara: observar de perto os adversários do continente, potenciais concorrentes ao título mundial.

O time mexicano atuou duas vezes em Guayaquil, incluindo a decisão contra a Argentina, perdida por 2 a 1. Na Copa do Mundo, um ano depois, Itália e México empataram em 1 a 1, resultado que classificou ambos às oitavas.

Eliminatórias da Copa

Atualmente em quarto lugar nas Eliminatórias Sul-Americanas, com 21 pontos, o Brasil depende de uma combinação de resultados para garantir a classificação.

A Seleção terá a estreia oficial de Carlo Ancelotti no comando técnico nesta quinta-feira (5), contra o Equador, em Guayaquil, às 20h.