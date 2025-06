Porto Alegre recebe comitiva da Fifa para debater detalhes da Fan Fest do Mundial de 2027

Parque Harmonia foi uma das estruturas apresentadas aos membros da Fifa. (Alex Rocha/PMPA)

Porto Alegre deu um novo passo nos preparativos para receber a Copa do Mundo Feminina de 2027. Nesta semana, uma comitiva técnica da Fifa veio ao Rio Grande do Sul para tratar da organização da tradicional Fan Fest.

Nesta visita, membros da prefeitura de Porto Alegre e a secretária extraordinária da Copa do Mundo, Débora Garcia, acompanharam os representantes da Fifa em possíveis locais para receber o evento. As instalações do Parque Harmonia e o Anfiteatro Pôr do Sol foram algumas das opções apresentadas. Este último recebeu a Fan Fest em 2014, durante a edição do mundial masculino.

Conforme apurou a reportagem de GZH, o martelo ainda não foi batido em relação ao local. A ideia é escolher um espaço mais centralizado. A definição passa por aspectos de segurança, por exemplo, com a necessidade de ser uma estrutura cercada. Novas alternativas serão apresentadas nas próximas semanas, para que se tenha a definição oficial.

— A visita da Fifa marca o início de um trabalho que vai além do futebol: vamos oferecer uma experiência cultural e esportiva para toda a cidade, com um Fan Festival gratuito, democrático e seguro — afirmou o prefeito Sebastião Melo no encontro.

Fan Fest

A tradicional festa de torcedores para acompanhar a Copa do Mundo se tornou um elemento oficial das quatro últimas edições do Mundial. O início foi em 2002, quando a Fifa percebeu que o público estava se reunindo para assistir aos jogos da Copa da Coreia do Sul/Japão longe dos estádios.

Em 2023, pela primeira vez, o evento foi reproduzido em uma Copa do Mundo Feminina. Conforme dados da Fifa, a edição na Austrália e Nova Zelândia movimentou 650 mil pessoas.

— Estamos trabalhando para oferecer um espaço gratuito, acessível e acolhedor, onde toda a população possa viver a magia do futebol feminino de forma segura e vibrante. Mais do que um evento, será uma grande celebração popular — destacou a secretária Débora Garcia.

