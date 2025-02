As circunstâncias que travam a negociação do América-MEX com o Inter por Wesley

Wesley segue como titular da equipe. Ricardo Duarte / Internacional / Divulgação

No apagar das luzes da janela de transferência, o nome de Wesley foi ventilado no América do México. Depois de recusar a saída para o Krasnodar da Rússia, em dezembro, o novo clube interessa pela vitrine mais vantajosa. Porém, segundo apurou Zero Hora, há entraves que devem impedir o avanço da negociação para a saída do atacante do Inter neste momento.

O prazo é relativamente curto. A janela para chegadas na liga mexicana será fechada neste domingo (2). Com isso, o tempo útil para realização para conclusão da investida é pequeno. Houve contato com o estafe do atleta e também informalmente com o Colorado, apesar da negativa pública, sobre condições para sacramentar a transferência.

Outro motivo, que não envolve o Inter, apenas o América, é o alto número de jogadores estrangeiros no elenco treinado pelo gaúcho André Jardine. Apenas sete podem atuar nas competições locais, mas o limite permite a inscrição de outros dois. O prazo para a saída também seria escasso.

Em paralelo, a sinalização de U$S 9 milhões ainda não era o valor projetado pelos dirigentes para um jogador importante dentro da equipe de Roger Machado. Por exemplo, o Krasnodar ofereceu há dois meses valores superiores, mas a saída foi rechaçada por questões particulares do próprio Wesley.

Agora, o Inter também considera que não precisará, neste momento, de outra venda pelas transferências recentes de Gabriel Carvalho para o Al Quadisiya da Arábia Saudita e Rômulo para o Tigres do México. Os dois renderam muito dinheiro, cerca de U$$ 27 milhões, mas não eram titulares afirmados de Roger Machado.

Em paralelo, outra circunstância para dificultar o avanço é a tratativa com o Palmeiras. Atualmente, o Colorado divide os direitos econômicos igualmente com o alviverde. A ideia seria lucrar mais pelo atacante com os paulistas cedendo num acordo entre as direções.