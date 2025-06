"Melhor momento da carreira": o que dizem os jornalistas paraguaios sobre lateral que negocia com o Inter

Benítez atuou na fase de grupos da Libertadores pelo Ciclón. Cesar Greco / Palmeiras / Divulgação

O primeiro reforço do Inter com a reabertura da janela de transferências deve vir do futebol paraguaio. O lateral-direito Alan Benítez, 31 anos, já se despediu do Cerro Porteno-PAR e seu destino deverá ser o Estádio Beira-Rio.

Na atual temporada, Benítez acumulou 18 jogos na primeira divisão pelo Cerro. Foram três gols e quatro assistências nesse período. Titular absoluto da lateral direita do Ciclón, o jogador é elogiado pelo seu aspecto físico e chegada ao ataque.

— Alan é um lateral com boa projeção para o ataque. É relativamente bom de marcação. Mas é um lateral para atacar. Tem uma boa condição física e pode ser considerado moderno. Se rapidamente se adaptar ao futebol brasileiro, pode ser importante para o Inter. O melhor momento da sua carreira é agora — disse o jornalista Pancho Lopez da Rádio 780.

Quem também não poupa elogios ao lateral Alan Benítez é o jornalista Juan José Gomez. O apresentador do canal Tigo Sports destaca o momento vivido pelo jogador, que também acumula passagens pela seleção paraguaia.

— É um jogador formado na base do Libertad. Jogou bem no Olímpia e no Cerro foi seu máximo esplendor. É um lateral de ataque. É mais físico do que técnico. Ele empurra a equipe para o ataque. Hoje está num nível altíssimo. Mas tem que ver como vai se adaptar ao futebol brasileiro.

Os jornalistas paraguaios também destacam pontos negativos ou que merecem atenção por parte do Inter.

— Às vezes se apressa para terminar jogadas. Parece que quando chega perto da área, às vezes, não tem boa finalização. Isso ele tem para melhorar — reconheceu Pancho.

Além de aprimorar suas chegadas ao ataque, Alan Benítez também precisará ter mais cutela na hora de ajudar na marcação.

— O caráter temperamental custou algumas expulsões. Às vezes acaba tendo uma decisão errada. Até por ser um jogador muito físico, isso acaba acontecendo — completou Juan Gomez.

A vontade do Cerro era de renovar o contrato com o lateral-direito, mas o desejo do atleta falou mais alto. Os próprios dirigentes do clube paraguaio acabaram admitindo a negociação em andamento com o Inter.

— Alan Benítez tem uma oferta muito boa do Inter e quer aceitar. Eu, pessoalmente, gosto muito do Alan, mas ele quer aceitar e está bem. Que assim seja — comentou o vice-presidente Miguel Carrisoza.