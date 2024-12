É mais fácil acertar na roleta: Inter precisa vencer o Flamengo para manter alguma esperança de título

Roger, assim como os jogadores, mantém crença de que é possível levantar a taça. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

É três vezes mais fácil acertar o número na roleta do que o Inter ser campeão brasileiro. Mas, ainda assim, alguém colocará as fichas em cima da casinha certa nos cassinos. É nisso que os colorados acreditam para manter vivo o sonho do tetra. E, para aumentar o percentual de chances, precisam de uma vitória sobre o Flamengo, às 16h de domingo, no Maracanã. A partida válida pela antepenúltima rodada do Brasileirão põe à prova a fé e a matemática.

Segundo o departamento de estatísticas da UFMG, que analisa as probabilidades do futebol, o Inter tem 0,74% de chances de ser campeão. Em termos de resultados, a combinação é a seguinte: ganhar de Flamengo, Botafogo e Fortaleza, de preferência por mais de um gol de vantagem em pelo menos um deles — melhor ainda se for contra o Botafogo; o Botafogo perder ou empatar com o São Paulo; o Palmeiras só somar até três pontos contra Cruzeiro e Fluminense.

Esse cenário improvável, porém, vem se arrastando. Há pelo menos um mês que se fala de chances reduzidas, de "quase impossível", mas a matemática segue ali, permitindo. Entre jogadores e Roger Machado, é isso o que alimenta as últimas rodadas coloradas.

— Faz tempo que pensamos em brigar até o final. Olhamos a tabela, vemos jogos dos outros. Somos como os torcedores, desejamos os resultados, mas precisamos fazer nosso trabalho — disse Rochet.

— Temos de ir jogo a jogo e vencer o confronto direto. Talvez no final ainda tenhamos a possibilidade de brigar. Acredito no título.

A comissão técnica também mantém a crença. Roger Machado, após o 4 a 1 sobre o Bragantino, declarou:

— Acreditamos desde o primeiro momento que começamos o campeonato de recuperação. Colocamos metas de curto e longo prazo, que era ter bom aproveitamento dos jogos atrasados, bom aproveitamento dentro de casa. Sabíamos que isso nos colocaria na primeira página. Isso mantém a chama acesa de vislumbrar a chance de título, que é possível matematicamente.

Entre os torcedores, ninguém tem direito de acabar com o sonho antes do tempo. Por mais que se saiba do tamanho da façanha, enquanto o percentual não for zero, a fé continuará. Como avisou o escritor colorado Fabrício Carpinejar:

— É improvável o tetra, depende de resultados paralelos e de três complexas vitórias, mas não é impossível. Nada é impossível para quem esperou tanto.

